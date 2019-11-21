Пермские гаишники сняли клип про коррупцию
Бывшие сотрудники ГИБДД из Перми записали новый клип про коррупцию и взятки. Об этом рассказал участник группы «Дорожный PRОсвет» Артур Сагидуллин, его слова привело агентство Ura.ru.
Идея создания видеоролика принадлежит работникам прокуратуры Пермского района Пермского края. Клип от начала и до конца создали уже бывшие сотрудники ГАИ.
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«Мы только воплотили их идеи в стихотворную и битмейкерскую форму. Получилась песня», — признался Сагидуллин. Он и его коллега Иван Ушаков сыграли коррупционеров.
Клип снимали в Пермском районе.
Ролик начинается словами «Прокуратура Пермского района Пермского края предупреждает: коррупция — это плохие инвестиции в будущее».
«Коррупции нет. И не зависит: дал или взял — все это в общем-то криминал. Имя не пачкай свое, не марай. Не соблазняйся и не соблазняй», — поется в композиции.