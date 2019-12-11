Пермская администрация потребовала от горожан украсить свои дома к Новому году

По данным информагентства, представители мэрии направили соответствующую инструкцию в адрес руководителей ЖСК, ТСЖ и УК. В тексте письма сказано, что при украшении домов можно использовать гирлянды, разнообразные лампы, декоративные фигурки Снеговика, Снегурочки и Деда Мороза.

«Цена этой бумажке — ноль. Ее можно смело брать и выкидывать», — цитирует председателя ассоциации ТСЖ «Пермский стандарт» Александра Зотина «Царьград».

По его мнению, таким образом районная администрация хочет записать на свой счет работу людей.