Пермяка похоронили за забором мусульманского кладбища. Власти района пообещали сделать квартал для могил христиан

Могилу за забором мусульманского кладбища организовали для умершего православного жителя деревни Малый Сарс в Пермском крае. После вмешательства районных властей участки для могил решили разделить по вероисповеданию покойников. В истории конфликта разобрался «360».

Вдова Мария Морозова рассказала, что Малый Сарс был родиной ее умершего супруга. Когда ему было семь лет, семья уехала в районный центр, но после армии он решил вернуться обратно в деревню.

«Он говорил, что ему тут нравится природа, поэтому мы купили дом — и 25 лет мы тут жили. Он просил, когда умрет, похоронить его на местном кладбище. Сначала участковый и заведующий кладбищем даже подобрали место», — рассказала Мария.

Она пояснила, что в деревне проживают только татары, поэтому и кладбище мусульманское. Когда она договаривалась о могиле для мужа, ее попросили не ставить там крест. Она согласилась пойти на такую уступку, но в результате похоронили супруга за забором.

Источник фото: vk.com/public144565682

По ее словам, против захоронения православного выступили местные жители. Они добились, чтобы в деревню приехал мулла, который связался с высшим духовенством. В результате Марии отказали в захоронении мужа.

«Он говорит: „Я звонил пермскому мулле, и он сказал, чтобы русских на кладбище не было. Пусть лежит за забором“», — рассказала Мария. Она отметила, что в результате мужа похоронили на скале. Там сделали могилу и поставили крест.

Староста деревни Малый Сарс Лилия объяснила, что против организации могилы выступили пять местных семей. Все остальные жители, включая мусульман, были не против похоронить земляка на местном кладбище.

«Пять-шесть семей высказались против, но с ними опасно связываться. Я как-то пошла против них, так они мне угрожать начали», — заявила Лилия.

Она отметила, что о покойном у всех жителей остались только хорошие воспоминания, поэтому большинство жителей не стали протестовать.

«Другая часть деревни, включая мусульман, никак не протестовала. Потому что бывший военный никому ничего плохого не сделал, всегда вежливый, никому ничего плохого не сделал. Всегда и здоровается, и интересуется здоровьем», — рассказала староста деревни.

Она отметила, что для решения вопроса с кладбищем администрация района провела внеплановое совещание. В результате выход нашли. Как пояснил глава Октябрьского муниципального района Георгий Поезжаев, ситуация в данный момент полностью урегулирована.

«Территорию кладбища перегородили и разделили на два квартала: — для мусульман и для православных», — пояснил он.

По словам чиновника, сейчас на кладбище только одна могила православного покойника с крестом. Но вокруг нее оставили большую территорию для будущих христианских захоронений, которые составят новый квартал.