Пермь назвали самым дождливым российским городом в октябре

Эксперты проанализировали метеоданные крупных российских городов с 2011 по 2020 год в октябре. Оказалось, что самым дождливым городом за этот период стала Пермь. Там в среднем зафиксировано 13,4 дня, в течение которых шли дожди. Об этом сообщил ТАСС со ссылкой на пресс-службу «Яндекса».

Санкт-Петербург, который многие считают самым дождливым, в этом рейтинге занял лишь четвертую строчку. В Северной столице в октябре за предыдущие годы было зафиксировано в среднем 11,1 дождливого дня. Екатеринбург и Новосибирск заняли вторую и третью позиции соответственно. Москва в данном рейтинге оказалась лишь на девятом месте.

«Людям всегда интересно, будет ли дождь. От этого зависит, как одеться, брать ли зонт и стоит ли вообще идти на улицу. На эти вопросы отлично отвечает карта осадков, которая показывает перемещение дождевых облаков. Составлять карту осадков вместе с нами может любой человек, сообщая нам о дожде через сайт или мобильное приложение. И чем больше сообщений будут присылать люди, тем точнее будет карта и меньше промокших прохожих», — пояснил руководитель группы метеопрогнозирования «Яндекс.Погоды» Александр Ганьшин.

Реже всего дождь фиксировался в Волгограде и Ростове-на-Дону, где за последние 10 лет дождливыми были в среднем пять-шесть дней октября.