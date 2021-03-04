Периодические голодовки оказались неэффективны против жира на животе

Жиру на животе не страшны голодовки. К такому заключению пришли сотрудники Сиднейского университета, сообщило РИА ФАН.

«Большинство людей считает, что все запасы жира одинаковы. На самом деле их положение в организме играет огромную роль. К примеру, жир на животе может адаптироваться к периодическим голодовкам. Это объясняет, почему многие диеты почти не действуют на него», — сообщил научный сотрудник университета Марк Ларанс журналу Cell Reports.

Ученые в новом исследовании выясняли, как периодические голодовки влияют на здоровье и размеры жировых отложений. Для эксперимента использовали мышей. В результате выяснилось, что голодовки хорошо помогают избавиться от подкожного жира. Однако клетки жира на животе могут очень быстро адаптироваться к отсутствию пищи.

Авторы исследования планируют изучить молекулярные механизмы, которые защищают отложения жира на животе от истощения. Результаты позволят создать или подобрать пищевые добавки и лекарства для быстрого похудения.