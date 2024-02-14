Общество 14 февраля 2024, 10:58 Период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн рублей предложили ввести в России Набиуллина: надо ввести период охлаждения при выдаче кредитов от 1 млн рублей РИА «Новости»

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ЦБ РФ предлагает ввести период охлаждения при выдаче крупных кредитов от одного миллиона рублей. Об этой идее заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина, выступая на Уральском форуме «Кибербезопасность в финансах», сообщил «Интерфакс».

Набиуллина уточнила, что норма о периоде охлаждения должна заработать в июле. И, по мнению главы ЦБ, ее надо распространить и на крупные кредиты, потому что по переводам у банков есть возможность не выводить деньги сразу по подозрительным счетам, а вот по крупным кредитам такого инструмента нет.

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«Мы предлагаем с миллиона рублей начать, но все нужно обсуждать, срок охлаждения нужно обсуждать», — пояснила она.

Также председатель Банка России указала на необходимость наличия зазора между оформлением кредита и выдачей средств. Набиуллина отметила, что хотя кредит за несколько минут — это, может быть, и удобная мера, однако большое количество людей несет огромные затраты.

Помимо этого, как отметила Набиуллина, для противодействия мошенниками банкам при выдаче займов нужно проводить антифрод-процедуры, а также установить лимиты на внесение денег через терминалы.