Перинатальный центр закрыли из-за коронавируса в Ноябрьске
В перинатальном центре Ноябрьска (ЯНАО) временно прекращен прием для проведения противоэпидемических мероприятий, дабы не допустить распространения коронавируса. Об этом сообщил «ФедералПресс».
По данным издания, власти Ноябрьска подготовили старый городской роддом для приема рожениц. В нем есть процедурные кабинеты, операционный зал и кислородная разводка.
Отмечается, что ранее горожане в соцсетях выказывали опасения, что перинатальный центр могут передать под госпиталь для пациентов с COVID-19.