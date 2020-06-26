Перинатальный центр закрыли из-за коронавируса в Ноябрьске

По данным издания, власти Ноябрьска подготовили старый городской роддом для приема рожениц. В нем есть процедурные кабинеты, операционный зал и кислородная разводка.

Отмечается, что ранее горожане в соцсетях выказывали опасения, что перинатальный центр могут передать под госпиталь для пациентов с COVID-19.