Переживший за год рак мозга, менингит и ковид британец дал людям совет

В сентябре 2019 года Натан Каммингс потерял равновесие на работе. После медицинских обследований у него нашли злокачественную опухоль в мозге размером с мяч для пинг-понга. Врачи провели опасную операцию и удалили 90% опухоли. Семью Натана предупредили, что он может не выжить или остаться либо немым, либо парализованным. Риск был велик, поскольку опухоль глубоко проросла в мозге.

Натан не только выжил после восьмичасовой операции, но и смог ходить уже через два дня, чем удивил врачей. Однако 30 декабря, на свой 24-й день рождения, англичанин чуть не умер от менингита. После этого дважды страдал от сепсиса пока проходил химиотерапию с января по март.

В январе 2021 года Натан опять заболел менингитом и неделю спустя заразился коронавирусом, пока проходил курс приема антибиотиков. Но, несмотря на череду болезней, Натан сохраняет позитивный настрой и призывает других людей не сдаваться.

«Это был по-настоящему год в аду: я страдал от рака, химиотерапии, менингита, сепсиса и катаракты. Даже странно, что коронавирус был той болезнью, которую я перенес без проблем», — рассказал англичанин.

Теперь Натан ожидает результатов МРТ позвоночника, печени и почек. Ему необходимо проходить осмотр каждый три месяца, чтобы убедиться, что опухоль не растет. По словам врачей, если в течение пяти лет не случится рецидива, его шансы на выживание будут выше.

Автор: Ольга Морозова