Переживший войну аллигатор Сатурн умер в Московском зоопарке

В Московском зоопарке умер легендарный миссисипский аллигатор Сатурн, переживший бомбардировки Берлина во время Второй мировой войны. Ему было примерно 84 года.

Как сообщили в Московском зоопарке, Сатурн умер утром 22 мая от старости. Обычно миссисипские аллигаторы живут в дикой природе 30-50 лет, но этот дожил до 84.

Сатурн родился в США примерно в 1936 году, оттуда его практически сразу вывезли в Берлинский зоопарк. Там он и жил до бомбардировок. 23 ноября 1943 года он сбежал, аллигатора удалось найти только через три года. Британские солдаты подарили его СССР.

В Московском зоопарке Сатурн прожил 74 года. Сотрудники отметили, что миссисипский аллигатор приехал в Москву после Победы и вместе со всеми отметил ее 75-летие.

«Мы старались ухаживать за почтенным аллигатором максимально бережно и предупредительно. Он был разборчив в еде и отлично запоминал доверенных киперов, любил массаж щеткой, а если ему что-то не нравилось — мог разгрызть стальные хваталки для подачи корма и бетонные декорации», — говорится в сообщении зоопарка в Instagram.

Зоопарк пообещал увековечить память Сатурна в Дарвиновском музее.