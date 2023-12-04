Общество 04 декабря 2023, 17:22 Пережившая похищение девочка из Козельска скоро вернется в школу Калужский Минобр: пережившая похищение девочка скоро планирует вернуться в школу РИА «Новости»

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Восьмилетнюю девочку из Калужской области, пережившую похищение, не будут переводить на домашнее обучение. В течение декабря она вернется в школу, сообщили РИА «Новости» в региональном министерстве образования.

В ведомстве уточнили, что вопрос о формате обучения ребенка обсуждали с его матерью. В итоге приняли решение, что в течение декабря школьница возобновит очное обучение.

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«По последней информации, уже в четверг может пойти в школу», — уточнили в пресс-службе.

Также в министерстве обратили внимание, что девочка и ее семья продолжают заниматься с психологами.

Ребенка похитили 29 ноября в Козельске. Девочка в тот день не вернулась домой после школы. Ее матери прислали требование о выкупе в 1,5 миллиона рублей. Причем злоумышленники указали, что средства нужно перевести в криптовалюте на определенный адрес электронного кошелька.

По информации регионального СУ СК, на следующий день похищенную привезли в деревню Таратухино Тульской области и бросили на улице. Там школьница зашла в один из домов и попросила о помощи.

Позже в беседе с полицейскими девочка объяснила, что по дороге из школы ее остановили трое мужчин и женщина. Они посадили в автомобиль, надели на голову мешок и привезли в частный дом.

Правоохранители вскоре задержали подозреваемых в похищении и вымогательстве. По данным следователей, среди них 37-летняя женщина, ее бывший муж и их общий сын. Четвертый фигурант — новый супруг подозреваемой.

Калужский районный суд постановил арестовать всех четверых на два месяца.