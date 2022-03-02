Переживающим стресс москвичам предложили бесплатную помощь психологов

Москвичи и приехавшие в российскую столицу люди, переживающие стресс и тревогу, могут обратиться в городскую службу психологической помощи. Специалисты оказывают помощь в круглосуточном режиме, все общение с ними полностью анонимно. Об этом рассказала заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она отметила, что с начала года психологи провели уже более 20 тысяч консультаций по телефону и в специализированных чатах.

«В случае тревожности, острой кризисной ситуации, семейных или профессиональных проблем и стрессовых состояний можно бесплатно и анонимно проконсультироваться со специалистами», — заявила Ракова.

Она отметила, что кроме беседы с психологом в чате или по телефону Московская служба психологической помощи запустила онлайн-лекции и вебинары на своем форуме. Кроме того, развернутый ответ и рекомендации можно получить не только от специалиста, но и просто от стороннего человека, который находился в похожем состоянии и смог с ним справиться.

Каналы психологической помощи работают круглосуточно, бесплатно и анонимно: все, о чем пишет и говорит обратившийся, остается между ним и специалистом.