Пережила клиническую смерть и прикована к коляске. Оксане Близгаревой из Волгограда нужна помощь

Девушка из Волгограда Оксана Близгарева много лет борется с редкой болезнью. У нее компрессионно-ишемическая миелопатия. Она пережила клиническую смерть и смогла выйти из критического веса 25 килограммов. Сейчас Оксана прикована к инвалидной коляске, и ей жизненно необходим курс реабилитации.

«С детства у меня экзостозная болезнь костей, это такие шишечки на костях, как наросты, но до 18 лет эта болезнь мне не мешала. В 18 лет сначала почувствовала слабость, упадок сил, обращалась к врачам, но все советовали просто „кушать больше“», — рассказала девушка.

Но это не помогало. Более того, Оксана начала стремительно терять вес, похудела до 25 килограммов и однажды просто не смогла встать с кровати. Ее положили в больницу. Врачи выяснили, что шишка- экзостозома сдавила спинной мозг и нарушила кровообращение. После этого девушка перенесла операцию, пережила клиническую смерть. Она потеряла навыки речи, были проблемы с дыханием. Начались панические атаки. Оксане немного помогла реабилитация, но все навыки окончательно восстановить не удалось.

Сейчас ей нужен новый курс реабилитационных процедур. Он поможет укрепить мышцы, чтобы она смогла поворачиваться с боку на бок и стоять с опорой на ходунки. Если эта реабилитация поможет, у Оксаны сбудутся ее маленькие мечты. Она просто хочет чаще гулять и навещать бездомных животных в приюте.

«Меня подружка познакомила с людьми, которые помогают бездомным животным. Так мне стало легче. Я физически не могу помочь животным, но в этой группе есть возможность вести колонку по отчетности, подписывать фотографии», — поделилась девушка.

Курс лечения, который может помочь Оксане, стоит 565 тысяч рублей. Расходы никак не покроет полис ОМС, поэтому ей очень нужна наша помощь. Собрать нужную сумму стараются фонд «Мои друзья» и все неравнодушные к ее судьбе люди.

Больше всего Оксана любит читать фэнтези. Но, может быть, и в ее жизни будет место для чуда.

Вся подробная информация о сборе есть на сайте фонда «Мои друзья». Также отправить пожертвование можно, отсканировав QR-код.