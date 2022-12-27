Общество 27 декабря 2022, 22:51 Перезапуск завода Ford в Ленинградской области перенесли Sungwoo Hitech отложил намеченный на 2023 года запуск бывшего завода Ford во Всеволожске Simon Kadula / Unsplash

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Производитель автокомплектующих Sungwoo Hitech Rus из Южной Кореи отложил намеченный на 2023 год запуск бывшего завода компании Ford во Всеволжске, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Инвестор перенес начало работ на неопределенный срок, сообщило издание «Деловой Петербург».

В администрации правительства уточнили, что компания «СВ Рус» не отказывалась от планов по началу производства автокомпонентов на бывшем заводе американского автогиганта в Ленинградской области.

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«В связи со сложной ситуацией в автопромышленном комплексе, связанной с логистикой, сроки реализации проекта перенесены», — добавили региональные власти.

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Представители Ford объявили об уходе с российского рынка в конце октября. Автопроизводитель продал свою долю в совместном предприятии с «Соллерсом». Компания отметила, что сохранила за собой право выкупа акций в течение пяти лет.

Позже Mercedes-Benz заявил о желании продать завод в Московской области. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что до конца года станет известно имя нового собственника предприятия.