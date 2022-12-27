27 декабря 2022, 22:51
Перезапуск завода Ford в Ленинградской области перенесли
Sungwoo Hitech отложил намеченный на 2023 года запуск бывшего завода Ford во Всеволожске
Производитель автокомплектующих Sungwoo Hitech Rus из Южной Кореи отложил намеченный на 2023 год запуск бывшего завода компании Ford во Всеволжске, рассказали в пресс-службе губернатора и правительства Ленинградской области. Инвестор перенес начало работ на неопределенный срок, сообщило издание «Деловой Петербург».
В администрации правительства уточнили, что компания «СВ Рус» не отказывалась от планов по началу производства автокомпонентов на бывшем заводе американского автогиганта в Ленинградской области.
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«В связи со сложной ситуацией в автопромышленном комплексе, связанной с логистикой, сроки реализации проекта перенесены», — добавили региональные власти.
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Представители Ford объявили об уходе с российского рынка в конце октября. Автопроизводитель продал свою долю в совместном предприятии с «Соллерсом». Компания отметила, что сохранила за собой право выкупа акций в течение пяти лет.
Позже Mercedes-Benz заявил о желании продать завод в Московской области. Глава Минпромторга Денис Мантуров заявил, что до конца года станет известно имя нового собственника предприятия.
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