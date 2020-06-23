Перезахоронение останков воинов Великой Отечественной войны прошло в Севастополе

В пресс-службе правительства города рассказали, что «в церемонии перезахоронения приняли участие родственники воинов, которые живут в Ростове и Ростовской области».

Также на мероприятии присутствовал и. о. губернатора Севастополя Михаил Развожаев. По его словам, «воины смогли вернуться к своим родными, которые спустя столько лет узнали, как и где они погибли».