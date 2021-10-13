Минтранс нашел способ снизить стоимость перевозки продуктов

В Минтрансе нашли решение, с помощью которого можно притормозить рост стоимости грузоперевозок, отражающийся на продуктовых ценах. В ведомстве предложили расширить субсидии для отрасли — увеличить финансовую поддержку лизинговых компаний, у которых предприниматели выкупают новый транспорт.

То, что Минтранс предложил увеличить государственное финансирование грузоперевозок для снижения цен на овощи, следует из документов ведомства, сообщила газета «Известия». Бумаги были направлены в правительство 23 сентября.

Как считают в Минтрансе, это можно сделать за счет средств, которые казна получает от утилизационного сбора, — в 2022 году это 420,5 миллиарда рублей, сказано в направленных в правительство документах ведомства.

Только в этом году в цене товара на перевозки приходится до 30%, отметили производители овощей.

Минэкономразвития на фоне подорожания плодоовощной продукции и других факторов уже ухудшило прогноз по инфляции с 5,8% до 7,4%.

Рост себестоимости производства молока почти на 30% с 2020 года из-за увеличения издержек, которое не было компенсировано повышением отпускных цен, привело к падению доходности в отрасли. Национальный союз производителей молока («Союзмолоко») обратился к Минпромторгу и ФАС с просьбой учитывать этот фактор при анализе цен, сообщил накануне «Коммерсант» со ссылкой на копию обращения.