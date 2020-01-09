Перевозившие людей на неисправном самолете мужчины получили условку в Ленобласти
В Ленинградской области осудили предпринимателей, которые перевозили людей на неисправном самолете. Они получили условный срок. Об этом сообщили «Невские новости».
По данным издания, с 2015 по 2016 годы осужденные перевозили граждан на воздушном судне «АН-2», которое оказалось технически неисправным и не отвечало требованиям безопасности. За указанный период было перевезено более 1100 людей. В ходе расследования дела правоохранители допросили свыше 600 человек. Объем уголовного дела превысил 90 томов. Мужчины отделались трехлетним условным сроком.