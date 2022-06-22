Перевозчики заявили о необходимости запрета фур из ЕС

Президент национальной ассоциации грузового автомобильного транспорта «Грузавтотранс» Владимир Матягин считает, что следует запретить фурам из ЕС въезжать в Россию. Об этом сообщила НСН.

Он пояснил, что российским перевозчикам не хватает работы. Кроме того, перегрузка на границе помогла бы снизить стоимость перевозок.

«По логистике цены будут снижены, так как российский перевозчик сегодня испытывает нехватку работы. Цены по разным сегментам находятся на очень низком уровне», — пояснил Матягин.