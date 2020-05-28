Перевозку холодильника в реанимобиле в Томске объяснили. Видео

Житель Томска снял на видео, как в реанимобиль погрузили что-то похожее на стиральную машину. В Томской областной клинической больнице прояснили ситуацию: это был холодильник, а не стиральная машина. Реанимобиль для перевозки пациентов не используют.

В пресс-службе местного департамента здравоохранения изданию «Подъем» рассказали, что перевозка происходила с ведома администрации больницы.

«Водитель по согласованию с руководителем службы перевозил холодильник в гараж больницы. Данный автомобиль не используется для перевозки больных, поэтому заверяем вас, что в результате его непрофильной эксплуатации никто из пациентов не пострадал», — привела пресс-служба ведомства слова главврача больницы Михаила Лукашова.

Руководство ТОКБ поблагодарило мужчину, который снял это видео, за бдительность и гражданскую позицию.