Переводы самому себе через СБП задумали освободить от комиссии

Центробанк запланировал изучить возможность отмены комиссии за перевод денег самому себе в другой банк через Систему быстрых платежей (СБП). Об этом на пленарном заседании Госдумы заявила первый заместитель председателя Банка России Ольга Скоробогатова.

«Мы хотим рассмотреть возможность невзимания комиссии через Систему быстрых платежей, если человек переводит сам себе в другой банк», — приводит «Интерфакс» слова Скоробогатовой.

Зампред регулятора отметила, что это будет очень удобно для клиентов банков, так как они больше не будут переживать за дополнительные траты при перекидывании денег со счета на счет.

Ранее глава направления исследований Центра исследования финансовых технологий и цифровой экономики «Сколково-РЭШ» Егор Кривошея объяснил, как россияне могут экономить при переводах. Он призвал всегда следить за размером комиссии, а крупные суммы переправлять только в пределах одного банка.