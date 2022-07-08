Переводы россиян до 1,4 млн рублей в месяц предложили сделать бесплатными

Переводы физических лиц между своими счетами на сумму до 1,4 миллиона рублей ежемесячно предложили сделать бесплатными. Законопроект об освобождении от комиссий уже внесли на рассмотрение в Госдуму.

«Предлагается установить обязанность кредитных организаций без взимания комиссионного вознаграждения осуществлять по поручению физического лица перевод денежных средств в размере до 1,4 миллиона рублей ежемесячно между счетами одного физического лица в разных кредитных организациях», — сообщили авторы документа.

Как отметили в пояснительной записке, мера также касается переводов через системы быстрых платежей (СБП) и финансовые платформы. Изменения затронут закон «О банках и банковской деятельности».

Документ на рассмотрение Госдумы внесли глава комитета ГД по финансовому рынку Анатолий Аксаков и вице-спикер Совфеда Николай Журавлев. Они предложили внести изменения в законодательство, чтобы не дать банкам возможность препятствовать переводу денег между кредитными организациями.

Сейчас россияне могут бесплатно переводить 100 тысяч рублей в месяц с помощью системы быстрых платежей.