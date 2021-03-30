В Союзе дачников раскрыли плюсы и минусы перевода СНТ в деревни

Если садоводства признают сельскими территориями, то дачникам будет проще получить субсидию на строительство дома. Также за счет бюджета им могут построить дороги, детские и спортивные площадки. Но при этом придется платить повышенные налоги, пояснили в Союзе дачников Подмосковья.

В случае принятия изменений в государственную программу развития сельских территорий все преференции, которые есть в отношении сельских территорий, будут распространяться и на СНТ, рассказал в интервью «Российской газете» первый зампред Московской областной Думы, председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин. В случае принятия изменений, по его словам, у СНТ появится возможность получения субсидий от государства.

Также могут быть устранены и правовые проблемы. На сегодняшний день до 5% СНТ существуют только на бумаге, пояснил Чаплин. По его словам, документы о выделении земли были подписаны, но участки все еще не освоены. Главная проблема заключается в невозможности начать строительство: нет подъездных дорог и электричества.

Еще один плюс — жители деревень и поселков меньше платят на свет. Регионы могут вводить понижающие коэффициенты на электроэнергию.

Жителям сельских населенных пунктов предоставляется право на социальную выплату на строительство (приобретение) жилья. Такая мера пока не распространяется на дачников.

Из минусов — земли общего пользования станут муниципальными, и ворота на въезде придется снести, оставив открытыми проезды для всех желающих. Поднимутся налоги, оплата за вывоз мусора будет начисляться не как в СНТ, а как в деревне — в зависимости от площади дома. Таким образом, плата за вывоз мусора увеличится с 200 рублей в месяц до 500-800 рублей. Кроме того, СНТ потеряет статус неделимой территории.