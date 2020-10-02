«Если инициатива направлена на сохранение безопасности и здоровья горожан, то нужно прислушиваться», — уверена она.

Для руководителей «уже не представляет особой сложности» перевод сотрудников на дистанционный режим работы, отметила депутат. Бессараб напомнила про имеющуюся практику, когда весной компании переходили на «удаленку».

По мнению политика, сейчас действительно важно не создавать большого скопления людей. Это нужно, чтобы обезопасить себя и не допустить распространения инфекции до той критической точки, когда больницы не справляются с наплывом пациентов.

«Нам нужно опять поберечь друг друга», — добавила депутат.

Ранее власти Москвы рекомендовали работодателям перевести на удаленный режим работы до 50% сотрудников с 5 октября. Это требование коснется в первую очередь офисных работников. За нарушение указа об «удаленке» компаниям придется заплатить до 300 тысяч рублей.