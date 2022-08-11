Перевести детей в офлайн и увлечь жизнью

Решить проблему детских суицидов и буллинга в России поможет системный подход. Ребенка мало отвлечь от интернета и социальных сетей. Важно заинтересовать его жизнью в офлайн, пояснила «360» первый зампред комитета Госдумы по просвещению Яна Лантратова.

Далее — ее прямая речь.

Направления работы

Есть два направления, которыми нужно заниматься. Первое — профилактика любых деструктивных явлений в молодежной среде. Второе — создавать позитивный контент для детей, в том числе в интернете.

Я впервые столкнулась с проблемой буллинга, травли, детских суицидов в 2016 году, будучи ответственным секретарем Совета по правам человека при президенте РФ. И тогда подготовила доклад президенту и попросила его о создании специальной комиссии, рабочей группы на базе министерства просвещения, которая будет заниматься профилактикой. И такую рабочую группу создали.

С 2016 года я разрабатывала вместе с коллегами, экспертами разные проекты, которые будут бороться со всем деструктивом, который есть в молодежной среде. Мы подготовили проект «Дети в интернете». Что это такое? Мы для себя выписали все сложности, с которыми сталкиваются дети — детские суициды, травля, проблемы в семье, школе, взаимоотношения внутри коллектива.

Далее выписали специалистов, которые борются с той или иной проблемой — психологи, психиатры, криминологи, суицидологи, специалисты по семейным конфликтам, по взаимоотношениям внутри коллектива. Третьим этапом стали проводить внутри регионов мониторинг социальных сетей, но кустовым методом — по муниципалитетам. Где распространяются криминальная субкультура, суицидальные группы, буллинг и так далее.

Мы анализируем соцсети и привозим специалистов <...> в те регионы, где существуют проблемы. Они начинают работать отдельно родителями, с сотрудниками системы образования, профилактики, детьми и подростками. Мы обсуждаем, как заметить, что с ребенком что-то не так, как распознать это явление, как помочь ему выйти из той или иной ситуации.

За время реализации моего проекта нам удалось остановить за полгода 16 детских суицидов. Это мало по меркам России, но это 16 детских судеб. И четыре вооруженных нападения на школы

Отделить важное от опасного

Самое важное, что делает этот проект — изменяет сознание людей. Интернет плотно вошел в нашу жизнь, в XXI веке он заменяет очень многое. И вместе с важным и нужным очень много опасного контента. И если не каждый взрослый может понимать, как противостоять тем или иным манипуляциям в соцсетях, то что говорить о детях.

И родители, и педагоги не всегда понимают, какие опасности подстерегают в соцсетях. И даже если осознают, то не представляют, куда с этим обращаться.

Когда мы вытащили детей из этого негатива, мы должны их чем-то увлекать. Мы создали проект онлайн-каникул — это квесты, исторические, культурно-творческие, на знание региона.

Когда мы увлекаем детей вроде как за какие-то призы и подарки, но они что-то делают, погружаясь в новые знания, мы «достаем» их из онлайна в офлайн

Третья задача — вовлекать их в какую-то активность. На базе Госдумы я создала рабочую группу по детской безопасности и защите прав обучающихся и педагогов, где регулярно делаю разные слушания, мероприятия. Законодательные инициативы предлагают дети, и они видят результат своей работы. Я их вовлекаю в полезную деятельность.

Три этапа — профилактика, создание позитивного контента и вовлечение во что-то полезное — я отрабатываю в кейсе на 25 регионах нашей страны. <...> В ближайшее время мы подготовим законопроект по буллингу, который будет не карать, а помогать работать с этой историей. И хотим создать систему профилактики: только системной работой мы сможем защитить наших детей.