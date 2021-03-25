Перевернутый глюкометр раскрыл обман диабетиков от Елены Малышевой

Телеведущая Елена Малышева в выпуске передачи «Жить здорово!», показанной в эфире Первого канала 23 марта, обманула зрителей. Ведущая затронула тему сахарного диабета, и когда на экране показали глюкометр, его перевернули вверх ногами.

Малышева искала среди зрителей в зале диабетика, чтобы измерить уровень сахара в крови. Судя по всему, по сценарию это должен был человек с показаниями выше нормы. Но измерять уровень сахара, вероятно, пришлось человеку из съемочной группы. Но, увидев результаты теста, показанные на экране глюкометра, зрители заметили подвох.

Малышева заявила, что замер показал 9,5, что является тревожным сигналом, так как норма — это шесть и ниже. Но зрители заметили, что ассистент ведущей в кадре просто перевернул прибор и показал его вверх ногами. На самом деле глюкометр показал 5,6.

Ранее Малышева предложила православным россиянам в Великий пост употреблять в пищу продукты, которые помогут избежать дефицита йода. Врач посоветовала постящимся есть водоросли вакаме и фейхоа.