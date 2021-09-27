Число пользователей TikTok перевалило за миллиард

Количество ежемесячных активных пользователей TikTok перевалило за один миллиард. За год число людей, пользующихся сервисом, выросло на 45%.

«Наша миссия в TikTok — вдохновлять на творчество и приносить радость. <…> Более одного миллиарда человек по всему миру теперь заходят в TikTok каждый месяц, чтобы развлекаться, смеяться или открывать для себя что-то новое», — написала пресс-служба сервиса.

В июле 2020 года в TikTok насчитывалось 689 миллионов пользователей. За год рост количества пользователей составил 45%. Причем в сервисе и раньше фиксировалось активное увеличение числа зарегистрированных людей. Зимой 2018 года у TikTok было 55 миллионов пользователей, а через год их стало уже 506 миллионов. Таким образом, количество пользователей выросло сразу более чем в девять раз.

Для сравнения: в Facebook в конце июня 2021 года насчитывалось 2,9 миллиарда ежемесячно активных пользователей. При этом рост количества зарегистрировавшихся людей составил всего 7%.

Ранее TikTok объявил о проведении первого официального бизнес-форума в Восточной Европе. Мероприятие запланировано на 19 октября.