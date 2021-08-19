Пересмотреть порядок штрафов для бюджетных учреждений предложили в Госдуме

Депутат Госдумы Наталья Костенко направила в правительство предложение изменить КоАП, чтобы не штрафовать муниципальные учреждения «вслепую». Она предложила заменить первый штраф на предупреждение или продлить срок устранения правонарушения, написала «Парламентская газета».

Зачастую бывает так, что после проверки школе, больнице или другому бюджетному учреждению выписывают штраф, не давая при этом достаточно времени на устранение правонарушения. В итоге учреждение, бюджет которого и так достаточно скромен, вынуждено платить десятки, а иногда и сотни тысяч рублей штрафа вместо того, чтобы потратить эти средства на решение проблемы.

«Учреждение вносит в свой план мероприятия по устранению нарушений, что может требовать проведения муниципальной закупки, то есть дополнительного времени. Но эти обстоятельства контрольно-надзорным органом не учитываются — принимается решение о наложении штрафа», — пояснила Костенко.

Депутат предложила обязать надзорные органы учитывать ситуации, когда учреждение приняло все меры для устранения нарушения. Или же заменить штраф, предусмотренный КоАП, на предупреждение — такая мера сейчас действует в отношении НКО и малого бизнеса.