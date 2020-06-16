Перешли на простую и незамысловатую еду. Отчего россияне так полюбили дешевые продукты?

Россияне стали чаще покупать дешевые товары и в принципе экономить, потому что многие остались без доходов во время пандемии. Об этом «360» сказала председатель Общества потребителей Санкт-Петербурга и Ленинградской области Галина Козловская.

«Люди сидели без зарплаты. Кому-то платили немножко, кому-то не платили. Я сама хозяйство веду, понимаю, что это такое. А еще нас пугают второй волной. Естественно, люди начали экономить. Те, у кого есть, что экономить», — отметила Галина Козловская.

По ее словам, кто-то, у кого сейчас еще есть деньги, уже стал экономить из-за неопределенного будущее. Особенно это касается тех, кто не находится на государственной службе, да еще и у кого есть дети.

Как хозяйка, я могу предполагать, что люди что-то стали покупать впрок, стали готовить более практичную еду, более незамысловатую Галина Козловская.

Аналитики компании Nielsen выяснили, что доля низкого ценового сегмента продуктов питания и товаров повседневного спроса выросла с 16,9 до 17,7%. Это значит, что россияне стали больше покупать дешевых продуктов и товаров.