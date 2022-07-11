Переселенцы с Донбасса начали получать первые выплаты в Приморье

Вынужденные переселенцы из ДНР, ЛНР и Украины, которые принимают участие в Приморье в программе по оказанию содействия добровольному переселению в Россию соотечественников, начали получать первые выплаты. Об этом сообщило региональное правительство.

Заявление на вступление в программу, по данным властей, подали 274 человека из прибывших в Приморье, при этом одобрена 271 заявка. Соответствующие удостоверения выдает УФСМ МВД России, отметило РИА «Новости».

«Вынужденные переселенцы становятся нашими соотечественниками. Те, кому выдали удостоверения, получают подъемные, которые предусмотрены федеральным бюджетом в рамках реализации данной программы, в размере 10 минимальных размеров оплаты труда. Это порядка 160 — 170 тысяч рублей на одного члена семьи», — приводятся в публикации слова министра профессионального образования и занятости населения Приморья Сергея Дубовицкого.

Кроме того, 11 переселенцев получили российские паспорта. Постепенно люди покидают пункты временного размещения, они переезжают в те населенные пункты, где нашли работу.

В течение полугода участники программы содействия добровольному переселению будут получать компенсацию аренды жилья из бюджета региона.