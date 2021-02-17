Дома с дефектами стали ремонтировать для переселенцев в Пензе

Жителей Пензы переселили из аварийного жилья в новые дома, которые оказались с дефектами. Сейчас состояние зданий улучшают, сообщила прокурор области Наталья Канцерова.

«Постепенно нами решаются проблемы, связанные с ненадлежащим качеством домов, построенных в микрорайоне „Заря“. В результате последовательного прокурорского вмешательства существенно активизировано выполнение мероприятий, направленных на восстановление их нормативного состояния», — привела слова Канцеровой пресс-служба областной прокуратуры.

В ноябре 2020 года строители уже завершили первый этап капитального ремонта дома № 110 на улице Новоселов. Это здание считалось самым проблемным среди всех остальных. В 2021 году отремонтируют еще четыре дома.

В микрорайоне «Заря» в 2015–2017 годах построили 20 пятиэтажных домов по программе расселения аварийного жилья. После завершения строительства в зданиях нашли деформации конструкций. Всего повреждения обнаружили в 18 домах, сообщило РИА «Новости» со ссылкой на прокуратуру. В восьми домах на стенах стали появляться многочисленные трещины. В связи с этим на застройщика завели уголовное дело, но суд прекратил разбирательство из-за срока давности.