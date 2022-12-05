Общество 05 декабря 2022, 15:38 «Перепутал клоун роли». Кадыров опубликовал стихотворение о двуличии Зеленского Глава Чечни Кадыров выпустил стихотворение о двуличии и дальнейшей судьбе Зеленского РИА «Новости»

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Посвященное президенту Украины Владимиру Зеленскому стихотворение появилось в Telegram-канале главы Чечни Рамзана Кадырова. В произведении автор уличил руководителя соседнего государства в подчинении США и двуличии по отношению к жителям. Такие действия Зеленского приведут к полному уничтожению Украины.

Перепутал клоун роли,

Над собою хохоча…

Как последний алкоголик

Бредит часто сгоряча.

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Он как жанра яркий мастер,

Как большой оригинал…

Позабыл какой он масти…

Он хороший! Он не знал!

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Он, как гений лицедейства,

Не подумал про конфуз.

Перепутал место действий,

Где «шестерка» и где «туз».

Автор напомнил, что сейчас украинский лидер находится в полном подчинении американских властей и НАТО, выступая каждый раз в разных ипостасях.

В Белом Доме «режиссеры»

Подло сунули подвох…

Он — Зеленский! Он веселый!

Он не в курсе! Просто — ЛОХ!!!

По сценарию от НАТО

Сатанинский правит бал —

Тут он нацик, если надо,

Там — слезливый либерал…

При этом Зеленский сохраняет полное безразличие к судьбе жителей своей страны и всего мира, что грозит полным уничтожением Украине.

И плевать на Украину,

И до лампочки народ —

Даже если разом сгинет

Аккурат под Новый год!

Сколько ты еще, Зеленский,

Наворотишь гнусных дел?

Разожжешь пожар вселенский,

Чтобы мир дотла сгорел?

Сколько крови украинской

Должен выпить твой режим,

На дорожках кокаина

В золотых чертогах лжи…

Также автор спрогнозировал незавидную судьбу президента Украины, которому придется отвечать за все, что он сделал.

Ты кого так чтишь сугубо,

Исполняя каждый «чих»?

Адмиралов в черных юбках,

Генералов голубых?!

Вижу, сгинешь ты в неволе,

Жизнь позорную влача…

Перепутал клоун роли

Над собою хохоча…