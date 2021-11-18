Росстат рассказал о подготовке к Всероссийской переписи населения

Подготовка к Всероссийской переписи населения началась в 2019 году. Этот процесс очень сложный, поэтому нужно достаточно времени, чтобы выполнить все задачи. Об этом рассказал «360» руководитель управления Федеральной службы государственной статистики по Москве и Московской области Олег Князев.

Он подчеркнул, что Росстат начал готовиться к переписи в 2019 году по нескольким причинам. Во-первых, необходимо было подобрать более 40 тысяч человек, которые захотели бы поучаствовать в переписи в качестве переписчиков, контролеров, уполномоченных, а также других необходимых сотрудников. При этом надо было набрать таких людей, которые выполняли бы свою работу добросовестно.

«Во-вторых, необходимо было подготовить материальную базу. Так как перепись цифровая, необходимо было изготовить планшеты. А требование к планшету — в обязательном порядке устройство должно быть российского производства, операционная система, которая будет на ней стоять, также должна быть российского производства, чтобы исключить какого-либо постороннего вмешательства в процесс переписи», — отметил он.

Князев подчеркнул, что часть функций передали субъектам России. На них возложили обязанность по подбору помещений для размещения переписного персонала, хранения планшетов и переписных листов. Важно было, чтобы все помещения соответствовали требованиям пожарной безопасности и быть оборудованы телефонной связью.

«Кроме того, необходимо было обеспечить транспортом, для того чтобы переписчики могли добраться до каждого гражданина, как бы далеко он ни жил, находясь от центра городского округа. Да, это достаточно сложный, достаточно продолжительный и достаточно затратный с финансовой точки зрения процесс», — отметил Князев.

При этом он подчеркнул, что цифровая перепись позволила сократить материальные вложения, которые предполагались. Этого удалось достичь за счет уменьшения количества переписных листов. А планшеты, которые использовали на переписи, передадут другим федеральным структурам — они смогут выполнять на них текущую деятельность.