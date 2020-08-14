facebook_pixel
    14 августа 2020, 18:03

    Перепись населения в труднодоступных районах России начнется осенью

    Полина Петрова

    Всероссийская перепись населения (ВПН) в труднодоступных районах страны начнется осенью нынешнего года. Соответствующий проект приказа Минэкономразвития, который включает ряд районов, опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
    Перепись населения в труднодоступных районах России начнется осенью

    Уточняется, что перечень составили специалисты Росстата на основе запросов в свои территориальные органы. В пояснительной записке отметили, что при выборе определенных населенных пунктов учитывались некоторые условия. В их числе наличие или отсутствие постоянного транспортного сообщения, а также радио- и телефонной связи, выхода в Сеть, пишет «Парламентская газета».

    Мероприятие начнут проводить в ряде отдаленных территорий Хабаровского края, Свердловской области, Томской области, Чукотки, а также в Бираканском городском поселении в Еврейской автономной области.

    Новости SMI.FM