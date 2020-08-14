Перепись населения в труднодоступных районах России начнется осенью
Всероссийская перепись населения (ВПН) в труднодоступных районах страны начнется осенью нынешнего года. Соответствующий проект приказа Минэкономразвития, который включает ряд районов, опубликовали на федеральном портале проектов нормативных правовых актов.
Уточняется, что перечень составили специалисты Росстата на основе запросов в свои территориальные органы. В пояснительной записке отметили, что при выборе определенных населенных пунктов учитывались некоторые условия. В их числе наличие или отсутствие постоянного транспортного сообщения, а также радио- и телефонной связи, выхода в Сеть, пишет «Парламентская газета».
Мероприятие начнут проводить в ряде отдаленных территорий Хабаровского края, Свердловской области, Томской области, Чукотки, а также в Бираканском городском поселении в Еврейской автономной области.