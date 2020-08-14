Перепись населения в труднодоступных районах России начнется осенью

Уточняется, что перечень составили специалисты Росстата на основе запросов в свои территориальные органы. В пояснительной записке отметили, что при выборе определенных населенных пунктов учитывались некоторые условия. В их числе наличие или отсутствие постоянного транспортного сообщения, а также радио- и телефонной связи, выхода в Сеть, пишет «Парламентская газета».

Мероприятие начнут проводить в ряде отдаленных территорий Хабаровского края, Свердловской области, Томской области, Чукотки, а также в Бираканском городском поселении в Еврейской автономной области.