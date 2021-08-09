Перепись населения прошла в труднодоступных районах России

Всероссийская перепись населения в июле прошла в труднодоступных и отдаленных районах страны, куда в другое время добраться гораздо сложнее. Об этом сообщила пресс-служба Мосстата.

Переписчики в прошлом месяце добрались до 10 отдаленных поселений в Свердловской области. Эти населенные пункты отрезаны от Большой земли разливами рек и болот. Добираться туда пришлось на внедорожниках и снегоболотоходах. Грунтовые дороги размыло из-за сильных дождей, но на помощь пришел спецтранспорт.

В Бурятии переписали население семи населенных пунктов в Северо-Байкальском и Баргузинском районах. Несколько поселков расположены на Святом Носу — единственном полуострове озера Байкал, который входит в состав Забайкальского нацпарка. Большую часть занимает горный массив, который является продолжением Баргузинского хребта. В древности местные жители верили, что эти леса населяли эжины — духи гор и огня. Люди до сих пор приносят им подношения, в том числе в знак уважения местным обычаям.

Давша — еще один отдаленный поселок на северном берегу Байкала. Это бывшее стойбище кочевых эвенков. Сегодня там располагается опорный пункт охраны и научных исследований.

В Якутии перепись в июле провели в Олекминском районе. Он включает 30 населенных пунктов. Район разделен рекой Леной. На нем нет регулярного сообщения ни с Большой землей, ни между поселениями. Но летом туда можно добраться водным транспортом.

Перепись в июле также прошла в труднодоступных районах Дагестана, Хабаровского края и Магаданской области. В августе переписчики продолжат работу в Якутии, Красноярском крае, Иркутской и Свердловской областях, НАО, ЯНАО и ХМАО.

Официальный старт Всероссийской переписи населения намечен на середину октября.