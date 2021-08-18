Всероссийская перепись населения поможет получить уникальные сведения о малочисленных народах России, их расселении и образе жизни. Сейчас это единственный источник данных о национальном составе страны.

Задача переписи — не потерять ни одного человека, поэтому в труднодоступных районах ее проводят особенно тщательно.

Перепись 2010 года показала, что в нашей стране живут более 190 народов. Из них 46 являются коренными малочисленными этносами.

Они сохраняют свои обычаи, промыслы, свой язык, осознавая себя как отдельные народы. Как правило, это сельские жители труднодоступных районов севера европейской части страны, Кавказа, Сибири и Дальнего Востока.

Новая перепись населения поможет актуализировать данные о коренных малочисленных народах, возрастах, образовании, количестве детей и жилищных условиях.

Как отметила заведующая научной лабораторией в РЭУ имени Плеханова Елена Егорова, данные 2010 года очень устарели.

Национальная политика России направлена на сохранение и развитие уникальных культур, традиций, языков коренных малочисленных народов. Но для ее эффективной реализации нужны точные цифры Елена Егорова.

Профессор кафедры народонаселения МГУ Оксана Кучмаева пояснила, что перепись поможет узнать места компактного проживания народов.

«Именно в ходе переписи демографы получают все данные о семейном составе представителей малых народов, процессах брачности, числе рожденных детей», — добавила Кучмаева.

Всероссийская перепись населения пройдет с 15 октября по 14 ноября этого года с применением цифровых технологий.