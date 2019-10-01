Перепись населения началась в Донбассе

В самопровозглашенных Донецкой и Луганской народных республиках стартовала перепись населения. Сбор сведений начался 1 октября и продлится две недели.

В ДНР при помощи переписи надеются «сформировать официальные данные о численности, структуре и распределении населения», сообщило агентство новостей «ДАН». Учитывать будут социально экономические показатели, национальный и языковой состав, а также образовательный уровень граждан.

С 1 по 14 октября переписчики обойдут квартиры республики и предложат гражданам заполнить анкеты. Выдаваться они будут и на стационарных специализированных пунктах. Узнать специалистов, участвующих в переписи, можно по специальному удостоверению и сумкам, на которых изображены соответствующие эмблемы.

В ЛНР намерены использовать полученные в ходе переписи сведения «для формирования государственного бюджета республики», уточнили в пресс-службе республиканского правительства. Они помогут обосновать стратегию социально-экономического развития, проанализировать демографические тенденции, разработать и начать реализацию государственных программ в различных сферах.

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Опросник содержит 25 вопросов, включая данные о поле, возрасте, национальной принадлежности, занятости и других аспектах жизни.

Планируется, что итоги переписи будут подведены в ДНР не позднее II квартала 2020 года, а в ЛНР — до 30 апреля 2020-го.