Переодетый Киркоровым мужчина раздал маски в Нахабине

Мужчина, похожий на Филиппа Киркорова, решил раздать маски пассажирам на станции Нахабино. В Сети вспомнили, что король российской эстрады живет рядом и пошутили над идеей.

Человека в ярком костюме сняли на видео очевидцы. Кадры появились в одном из аккаунтов в Instagram.

«На станции Нахабино был замечен Филипп Киркоров. Раздает маски! Кому надо — успевайте», — посоветовал подписчик.

В комментариях пользователи задались вопросом, «почему маски без перьев», к идее отнеслись с юмором.

Некоторые узнали в «Киркорове» артиста Сергея Силантьева. Сам он тоже отметился в обсуждении.

Источник фото: Instagram

Судя по информации из открытых источников, Силантьев уже около 10 лет работает пародистом, а в 2014 году стал победителем конкурса двойников в Москве. Во время своих выступлений он предстает перед зрителями в образах известных артистов российской эстрады. В Instagram артиста множество фотографий и видео, на которых он как раз пародирует Филиппа Киркорова.