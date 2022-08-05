Терапевт объяснил, как легче перенести жару

Во время долгого пребывания под палящими лучами солнца следует покрывать кожу защитным кремом, а также носить просторную одежду и пить много жидкости. Об этом радиостанции «Говорит Москва» сообщил врач-терапевт Ярослав Ашихмин.

Медик порекомендовал перенести прогулки и уличные дела на утро и вечер, чтобы не оказаться там в самое пекло. Также следует пользоваться солнцезащитным кремом SPF 50, который защитит от развития меланомы.

«Каждые 30 минут выпивайте хотя бы по пол-литра воды, если вы работаете на жаре. Купаться лучше в панаме или кепке, чтобы солнце не нагревало голову», — добавил он.

Ранее ведущий специалист центра «Фобос», синоптик Михаил Леус сообщил, что в пятницу в Москве температура поднимется до +31 градуса.

Роспотребнадзор рекомендовал россиянам в жару не купаться в фонтанах — прежде всего из-за риска удара электричеством. Также ведомство напомнило, что в стоячей воде фонтана обитает большое количество вредных бактерий, включая кишечную палочку.