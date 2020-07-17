Перенесшие COVID-19 жители Москвы сдали более тонны плазмы

Свыше 1,7 тысячи жителей Москвы, перенесших COVID-19, стали донорами плазмы. С начала апреля в столице ее заготовили более тонны. Метод переливания плазмы с антителами к коронавирусу доказал свою эффективность.

Заммэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова поблагодарила всех, кто откликнулся и решил стать донором. Ее слова привело РИА «Новости». Подобные поступки помогли многим пациентам победить болезнь.

«С апреля этого года в Москве заготовили более тонны плазмы с антителами к коронавирусу», — подчеркнула Ракова.

Кровь после выздоровления сдали 1788 доноров. Повторно пошли на такой шаг 215 человек. Переливания назначили 760 пациентам столичных клиник. Выздоровели после коронавирусной инфекции 500 из них.

По предварительным данным, после переливания донорской плазмы у человека с коронавирусом, который находится в среднетяжелом состоянии, на 63% снижается шанс оказаться на ИВЛ в реанимации. При этом вероятность того, что поправится тяжелый больной, вырастает на 19%.

«Сегодня мы знаем точно, что метод эффективен. Он был одобрен не только Клиническим комитетом Москвы, но и Министерством здравоохранения РФ», — сказала Ракова.

Она добавила, что полученной от одного донора дозы хватает для помощи двум-трем больным. Метод врачи намерены применять до появления вакцины. На это могут уйти месяцы.

«Важно, чтобы у нас был достаточный запас плазмы реконвалесцентов (выздоровевших — примеч. ред.)», — пояснила заммэра.

Помимо прочего, плазму можно использовать «для создания препарата иммуноглобулина». Справиться с новой задачей московским специалистам могут помочь только доноры.

Главный внештатный специалист-трансфузиолог департамента здравоохранения Москвы Андрей Буланов напомнил, что сдать кровь может любой человек от 18 до 55 лет. Условием является уже перенесенный COVID-19, отсутствие хронических заболеваний, отрицательные анализы на ВИЧ и гепатиты В и С.

Донорам плазмы с антителами к коронавирусу положены выплаты в размере пяти тысяч рублей. Такое решение принял мэр Москвы Сергей Собянин. Сумму выплачивают за 600 миллилитров плазмы.