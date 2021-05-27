Переломанные ребра и отбитые почки. Поездка в Абхазию обернулась для россиян пытками «за наркоторговлю»

Поездка российских туристов в Абхазию закончилась, едва успев начаться. Сначала их задержала местная полиция, потом одного из путешественников пытали — хотели выбить признание о якобы совершенном молодым человеком преступлении. После возвращения на родину россияне обратились в СК и Генпрокуратуру.

Житель Санкт-Петербурга Максим П. поехал отдыхать вместе с женой и подругой в апреле. Отпуск должен был продлиться чуть больше недели, рассказал петербуржец «360». Туристы хотели посетить Гагру, Новый Афон и Сухум.

«Доехали только до первого города, остановились в Гагре, переночевали там, а на следующий день решили подняться на близлежащую гору, погуляли. Туда доехали на такси, обратно решили пойти пешком, потому что это близко к Гагре», — пояснил Максим П.

Отобрали телефон и паспорт

По дороге россияне увидели греческое кладбище. Девушкам захотелось его осмотреть, молодой человек остался ждать спутниц. А когда собрался поискать задержавшихся жену и подругу — разминулся с ними и встретился с мужчинами в гражданском. Те представились сотрудниками уголовного розыска.

«Начали спрашивать, что я тут делаю, заставили разблокировать телефон — смотрели фотографии и переписки. На вопрос, почему я задержан, говорили, что у них проходит спецоперация», — сказал россиянин.

Потом Максима доставили в отделение УВД по Гагре — якобы для уточнения личности. У туриста забрали паспорт, объяснив это направлением запроса в Россию. Выпустить обещали, когда придет ответ. Путешественника посадили за решетку — в помещение для временно задержанных — и выпустили только около 21:00.

«Я встретился с женой и подругой. Мы пошли в сторону нашего дома, спустя пять минут те же сотрудники на машинах — меня туда затолкали, повезли в отделение. Девушек повели пешком», — пояснил Максим.

В отделении молодого человека стали допрашивать, причем довольно жестко. Правоохранители утверждали, будто бы он связан с наркотиками и в Абхазии делал закладки. Россиянин все отрицал. После этого начались пытки: сначала — в отделении, потом — на пустыре. Максима били, угрожали пистолетом, подвешивали за провод на дереве, потом отвезли к горной реке — чтобы топить. Задавали одинаковые вопросы и требовали признания в наркоторговле.

Было страшно. <…> После того, как они меня топили, я выдумал историю, что оставил что-то в горе. Там ничего, естественно, не было. Признался. Какое-то время меня били, общались между собой на абхазском, отвезли обратно в отдел, пытались угрозами добиться какого-то признания. У меня не было никаких сил Максим П. пострадавший

Пытали ради признания

Сотрудники полиции заявили, что спутницы молодого человека его «сдали» — остается только признаться. После пыток, признался россиянин, он чувствовал себя ужасно.

«У меня не было никаких сил, <…> был в подавленном состоянии, согласился с тем, что девушки меня сдали. Говорил: „Я согласен, только прекратите меня пытать. Я признаюсь, только остановитесь“», — вспомнил подробности страшной ночи турист.

Рано утром следующего дня его вместе с девушками отпустили: вывезли к границе, отдали телефоны, паспорта и велели больше не появляться в Абхазии.

Молодые люди обратились в больницу № 4 Сочи, где Максима осмотрели четыре специалиста — травматолог, хирург, нейрохирург и уролог.

«Были установлены переломы 10-12 правых ребер, ушиб правой почки, множественные ушибы, гематомы, ссадины головы, туловища, конечностей», — отмечено в медицинских документах.

После возвращения в Санкт-Петербург пострадавший россиянин написал заявление в прокуратуру и Следственный комитет, обратились в Бюро судмедэкспертизы — чтобы зафиксировать все травмы, и в прокуратуру Абхазии.

Главное — огласка и помощь другим

Адвокат пострадавших Александр Попков уточнил, что петербургские судмедэксперты очень тщательно осмотрели Максима.

Записали все травмы и повреждения, чтобы объективно доказать, что было дикое избиение. Там этих ссадин и кровоподтеков огромное количество Александр Попков адвокат

Юрист подчеркнул, что одно ухо молодого человека воспалилось из-за попавшей туда воды. Петербуржцу пришлось лечиться у оториноларинголога.

Сейчас, объяснил Попков, туристы просят, чтобы в СК РФ и Генпрокуратуре возбудили уголовное дело и начали расследование.

«У нас в соответствии с уголовно-процессуальным кодексом Россия может защищать интересы своих граждан на иностранной территории, если [там] дело не расследуется. <…> Также отправили запрос о возбуждении дела в Абхазию, но на них надежды особой нет», — сказал адвокат.

По его словам, абхазская Генпрокуратура перенаправила материалы в прокуратуру Гагры для проверки. При этом у пострадавшей стороны есть все основания полагать, что в конфликте принимал участие один из сотрудников надзорного ведомства. Именно он беседовал с девушками.

«Вел себя корректно, но был как минимум свидетелем», — подчеркнул Попков.

Максим. П признался, что его «больше волнует некоторая огласка». Россиянин надеется, что своей историей поможет другим людям не попасть в похожую ситуацию.