Битва за Сталинград остается примером мужества и героизма солдат и любви советского народа к своей земле, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. Красная армия в сражении на Волге 77 лет назад развернула ход войны.

Советские войска 2 февраля 1943 года завершили разгром немецко-фашистских войск в битве за Сталинград. Матвиенко подчеркнула, что для россиян и всех, кого затронула Великая Отечественная война — это памятная дата. Победа на Волге во многом определила дальнейший ход мировой истории.

«Были сорваны планы гитлеровского командования по захвату ценных ресурсов и ключевых форпостов в южных регионах нашей Родины, подготовка новых ударов по центральным регионам и столице», — вспомнила глава Совфеда. Ее слова привела «Парламентская газета».

По словам Матвиенко, сражение за Сталинград навсегда останется примером мужества и героизма солдат, стратегического гения отечественных полководцев, невероятной стойкости и любви советского народа к своей земле. Как добавила глава Совфеда, общий долг россиян — делать все возможное, чтобы память о свершениях наших предков не меркла на фоне «циничных и безнравственных» попыток переписать историю.

«Наш низкий поклон ветеранам и вечная память воинам, павшим на полях сражений!» — заключила Матвиенко.

Сталинградская битва — одно из важнейших сражений Великой Отечественной войны. Военные историки считают, что сражение шло на территории современных Воронежской, Ростовской, Волгоградской областей и Республики Калмыкии с 17 июля 1942 по 2 февраля 1943 года. Закончилось разгромом фашистских войск и пленением 24 генералов и фельдмаршала Паулюса.