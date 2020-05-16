«Антитела работают на вирус. Пациент здоровый, получив эти антитела, разрушит их своим иммунитетом, да и ничего не запомнит организм», — рассказала Лысенко.

Поэтому такая процедура работает только у пациентов с ранее выявленным коронавирусом.

В основном переливание плазмы крови больным пациентам вполне эффективно, уверена главный врач. Однако процедура может быть бессмысленной, если пациент находится в крайне тяжелом состоянии — подключен к аппаратам искусственной вентиляции легких.

По последним данным, 16 мая в Москве подтверждено 3 505 новых случаев заражения коронавирусом. Среди них 42,2% — граждане в возрасте от 18 до 45 лет, 33,3% — от 46 до 65 лет, 9,4% — от 66 до 79 лет, а еще 4,8% — старше 80. Также 10,3% из них — дети. Всего в России выявлено 272 043 случая заражения, выздоровели 63 166 человек, умерли 2 537.