СМИ сообщили о переносе рейса в Забайкалье из-за поездки губернатора

Речь идет о рейсе Чита — Чара. Как рассказал читинец журналистам, изначально им сообщили, что полет отложили по техническим причинам. Но позже выяснилось, что воздушное судно выделили губернатору. По его словам, 40 пассажиров были вынуждены ждать дополнительный самолет.

В пресс-службе губернатора рассказали, что Осипов и другие специалисты правительства вместе с другими пассажирами более 2,5 часа ожидали вылета.

В справочной аэропорта подтвердили агентству, что рейс до Чары перенесен на 14:10. Тем не менее в пресс-службе правительства Забайкалья сообщили, что Александр Осипов улетел в Каларский район по рабочим целям. Там он должен осмотреть дороги муниципалитета, образовательные учреждения, а также проверить работу аэропорта в селе Чара.

Позже стало известно, что сбой в полетах произошел из-за технической неисправности одного из самолетов. Авиакомпания «Ангара» отправила резервный борт из Иркутска, но рейсы все равно задержались. По сообщениям авиакомпании «Ангары», пассажирам, ожидавшим вылета, предоставлено горячее питание и напитки.

В начале ноября ульяновский министр агропромышленного комплекса Михаил Семенкин вместе с супругой, главой администрации района, слетали во Францию при закрытых границах. За это их отстранили от должностей, а прокуратура организовала проверку.