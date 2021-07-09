Перелет на Сахалин для россиян станет доступнее

Список стран, куда можно отправить в отпуск, по-прежнему невелик. Большинство из них опасаются наплыва туристов и распространения коронавируса. Россияне же решили не унывать и путешествовать по своей стране.

Теперь у туристов появилась возможность за небольшие деньги добраться до Сахалина и своими глазами увидеть его первозданную природу. С 4 июля из Москвы на Саахали начали летать чартерные рейсы. Об этом написал сайт kp.ru.

По подсчетам аналитиков сервиса OneTwoTrip, на этой неделе туристы в полтора раза чаще искали билеты на Сахалин, чем в среднем за июнь. А если говорить конкретно о москвичах, то спрос с их стороны возрос более чем на 60%.

Аналитики сообщают, что с запуском чартерных рейсов перелеты на остров станут доступнее. Еще больше туристов смогут отправиться в этот отдаленный и красивый уголок России.