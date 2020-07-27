Перекуры сделают работу более эффективной

Короткие перерывы в работе могут быть очень полезны для сотрудников. Они помогают повысить производительность труда и найти новые творческие решения.

Правда, нужно учитывать, что такой кофе-брейк могут позволить себе представители не всех профессий. Об этом в интервью радио Sputnik заявила эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.

«Если речь про конвейер, то свободный перекур на конвейере вещь практически невозможная», — пояснила Черкашина.

При этом для людей творческих профессий, наоборот, перерывы важны, так как дают возможность отвлечься от рабочих проблем и посмотреть на них свежим взглядом.

Еще одним плюсом перекуров Ольга Черкашина назвала возможность наладить диалог с коллегами, а также с начальством. Сотрудники могут обсудить общие вопросы, касающиеся процесса и условий работы.

Ранее появились результаты исследования уровня доходов россиян в регионах и столице. Оказалось, что представители некоторых профессий могут зарабатывать в Москве на 50% больше, чем в провинции.