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    27 июля 2020, 06:33

    Перекуры сделают работу более эффективной

    Ксения Басырова

    Короткие перерывы в работе могут быть очень полезны для сотрудников. Они помогают повысить производительность труда и найти новые творческие решения.
    Перекуры сделают работу более эффективной

    Правда, нужно учитывать, что такой кофе-брейк могут позволить себе представители не всех профессий. Об этом в интервью радио Sputnik заявила эксперт в области корпоративной культуры и игровых коммуникаций Ольга Черкашина.

    «Если речь про конвейер, то свободный перекур на конвейере вещь практически невозможная», — пояснила Черкашина.

    При этом для людей творческих профессий, наоборот, перерывы важны, так как дают возможность отвлечься от рабочих проблем и посмотреть на них свежим взглядом.

    Еще одним плюсом перекуров Ольга Черкашина назвала возможность наладить диалог с коллегами, а также с начальством. Сотрудники могут обсудить общие вопросы, касающиеся процесса и условий работы.

    Ранее появились результаты исследования уровня доходов россиян в регионах и столице. Оказалось, что представители некоторых профессий могут зарабатывать в Москве на 50% больше, чем в провинции.

    Новости SMI.FM