Перекрывший улицу грузовиком россиянин добился своего

Перекрывший Бауманскую из-за задержки зарплаты водитель добился своего. Закон он, конечно, нарушил, но теперь ему выплатили 41 тысячу рублей.

«По имеющейся информации, в результате принимаемых мер водителю, который сегодня перекрыл движение в Москве с требованием выдать ему зарплату, выплатили 41 тысяч рублей», — передает ТАСС сообщение пресс-службы Роструда.

Роструд уже установил, что работодателем является ООО «Транспортные технологии», зарегистрированное в Ростовской области, и начал его проверку. К делу также подключились следователи.

Ранее сообщалось, что прибывшим полицейским водитель сообщил, что работодатель задолжал ему зарплату. После этого грузовик убрали с улицы, а водитель отправился в следственное подразделение.