Общество 24 июня 2023, 08:39 Перекрытие движения на участке трассы М-4 создало затор Губернатор Артамонов: перекрытие движения по трассе М-4 вызвало затор РИА «Новости»

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Движение по трассе М-4 «Дон» перекрыли на границе Липецкой и Воронежской областей, что спровоцировало пробки. Об этом в своем Telegram-канале написал губернатор Липецкой области Игорь Артамонов.

«Движение по трассе М-4 было перекрыто на границе Липецкой и Воронежской областей. Это ожидаемо вызвало затор», — уточнил глава региона.

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По его словам, в Хлевенском районе начал работу оперативный штаб. К месту перекрытия организовали подвоз воды и питания. Водителей об ограничении движения оповестили заранее и попросили покинуть трассу.

Артамонов подчеркнул, что правоохранители и сотрудники экстренных служб работают четко и слажено. Благодаря этому, на 06:00 затор сократился с трех до одного километра.

Ранее власти Воронежской области сообщили, что могут начать досмотр машин на дорогах региона из соображений безопасности.