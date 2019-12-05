Перекрыть воздух украинцам вкрай. Или как Киев борется с «утечкой» населения в Россию

«Правительство намерено отменить возможность пересечения гражданами Украины государственной границы с Российской Федерацией по внутреннему паспорту гражданина Украины и свидетельству о рождении», — подтвердил директор Департамента консульской службы МИД Украины Сергей Погорельцев.

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По его словам, проектом постановления Кабмина предусмотрена приостановка действия положений соглашений с Россией на период 1997–2011 годов. Как подчеркнул дипломат, эти соглашения были заключены еще «до начала российской агрессии».

Упрощенным порядком пересечения границы определен перечень документов, по которым граждане Украины имеют право пересекать границу с Россией. Это, среди прочего, внутренний паспорт гражданина Украины и свидетельство о рождении для детей до 16 лет.

«Законом „О порядке выезда из Украины и въезда на Украину граждан Украины“ четко определены документы, которые дают право гражданину Украины на въезд или выезд из Украины. Это паспорт гражданина Украины для выезда за границу, дипломатический и служебный паспорта Украины, удостоверение личности моряка, удостоверение члена экипажа и удостоверение личности на возвращение в Украину», — объяснил Погорельцев.

В случае принятия правительством постановления с 1 марта 2020 года к гражданам Украины, которые пересекают границу с Россией, будут применяться положения этого закона в части паспортных документов, дающих право на выезд за границу.

Сотрудница пограничной службы Украины передает паспорта жителям, пересекающим границу Украины. Источник фото: РИА «Новости»

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Он напомнил, что использование внутреннего паспорта и свидетельства о рождении (для детей до 16 лет) предусмотрено положениями соглашения между правительствами Украины и России об условиях безвизовых поездок граждан. Соглашение было заключено 16 января 1997 года. Как сказал Погорельцев, перечисленные документы указаны и в положениях Соглашения между Кабинетом министров Украины и правительством России о порядке пересечения государственной границы жителями приграничных регионов двух стран от 18 октября 2011 года.

По словам дипломата, ежегодно растет количество случаев выявления подделок как свидетельств о рождении, так и внутренних паспортов в форме книжечки. Кроме того, свидетельство о рождении ребенка не подтверждает принадлежность к гражданству Украины и не содержит фотографии его владельца. Это делает невозможной идентификацию ребенка на основании свидетельства, а также создает угрозу незаконного вывоза этого ребенка.

Сотрудница пограничной службы Украины на международном пункте пропуска. Источник фото: РИА «Новости»

Кроме того, как внутренний паспорт, так и свидетельство о рождении не содержат информацию о личности латиницей. Это делает невозможной проверку путешественника по базам Украины и Интерпола, а также не позволяет автоматически считать информацию с этих документов на границе.

По словам Погорельцева, «существующий упрощенный режим поездок граждан Украины в Россию в условиях вооруженной агрессии последней неадекватный угрозам национальной безопасности Украины».

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Тем же гражданам Украины, которые живут и работают в России и не могут приехать домой для оформления загранпаспорта Погорельцев посоветовал обратиться в посольства и консульства Украины для оформления документа. В частности, посольство Украины в Москве находится в Леонтьевском переулке. Консульства страны есть в Санкт-Петербурге, Ростове-на-Дону, Екатеринбурге или Новосибирске. Такой возможностью уже воспользовались боле четырех тысяч граждан Украины, которые постоянно находятся в России.

Глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер рассказала «360», что этот запрет сильно ударит по обычным украинцам. По ее мнению, это подлость по отношению к собственным гражданам.

Раньше власти ограничили до самого упора права россиян для въезда на Украину. Теперь они ущемили права своих же граждан. При этом Россия не выдвигает никаких требований по усложнению въезда в страну украинских граждан. А этот запрет обязательно скажется на трудовых мигрантах — им придется делать загранпаспорта. Но главным образом это решение направлено, я считаю, против жителей Донецкой и Луганской республик. Лариса Шеслер глава Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины

Граждане ДНР на Международном пункте пропуска «Успенка» Донецкой области. Источник фото: РИА «Новости»

Учитывая то, что линию разграничения очень опасно пересекать — возникают обстрелы, там огромные очереди, люди даже умирают в очередях. По словам Шеслер, она знакома с немалым числом тех, кто выезжает из ДНР и ЛНР на Украину, к родственникам — и им приходится ехать через территорию России.

«Для них это будет очень болезненно — потому что жителям Донецкой и Луганской областей чрезвычайно сложно получить загранпаспорт. Для этого им действительно нужно надолго выезжать на территорию Украины, где-то регистрироваться. Это им сделать сложнее, чем остальным украинцам. Но они будут вынуждены это делать, если хотят пусть дольше и дороже, но безопасно ездить на Украину — через Россию», — сказала эксперт.

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Она отметила, что Украина дискриминирует своих же граждан по политическим и языковым принципам. И по таким же принципам она фактически запрещает гражданам Украины въезжать в Россию, создавая лишние проволочки. Именно с этой целью это и было сделано.

«Кадровый дипломат, каковым является Погорельцев, не может не понимать, что эта гуманная позиция России в отношении украинцев — что от них не требуют загранпаспорт. Но украинских чиновников не интересует удобство своих граждан, их интересует политическое стремление разорвать и как можно сильнее усложнить такие человеческие связи между гражданами России и Украины», — добавила Шеслер.

Россия, по ее словам — очень привлекательная страна для тех граждан Украины, которые сейчас выезжают из собственной страны на заработки. Нет языкового барьера, нет ментального барьера. Люди едут в Россию как домой, чувствуют себя комфортно. Украинское нововведение никак не скажется для России, а вот для украинцев возникнут дополнительные сложности, добавила Шеслер.

Украинский политолог Михаил Погребинский в интервью «Ура.ru» заявил, что запрет украинским гражданам въезжать в Россию нужен властям, чтобы как можно меньше людей покидало страну.

«Речь идет о том, чтобы сократить поток людей, который уезжает. Создать им дополнительные проблемы, ведь не у всех есть эти паспорта. Хотя сейчас процедура их получения достаточно проста, это будет некоторой проблемой для людей», — пояснил он.

Он высказал предположение, что таким образом президент Украины Владимир Зеленский пытается урегулировать отношения между странами. Однако, отметил Погребинский, все работает в том же режиме, как и при бывшем президенте Украины Петре Порошенко.