«Перекресток» запаковал масло в пластиковые кейсы для дорогих товаров. Видео

Один магазинов сети «Перекресток» спрятал пачки сливочного масла в пластиковые контейнеры для дорогих товаров. Видео один из покупателей опубликовал в TikTok.

Подписчики молодого человека предположили, что, видимо, это связано с фактами массового воровства. Они посетовали, что, судя по ценникам, масло заметно выросло в цене именно из-за пластиковых кейсов.

Другие комментаторы возразили, что неоднократно замечали покупателей, которые открывали упаковки с маслом, елозили по нему далекими от стерильности пальцами, пробовали товар, а затем, завернув, ставили его на полку и уходили.

«Смех смехом, а сам видел, как тетка в „Окее“ отогнула уголок обертки, ковырнула масло грязным пальцем, попробовала и поставила обратно, взяв другую пачку», — поделился один из них.

Многие пользователи признали решение с пластиковыми кейсами правильным. Они также предложили подобным образом решить вопрос с надорванными сетками овощей и фруктов. Недобросовестные покупатели крадут из них товар, а платить приходится по указанному на упаковке весу.

Некоторые участники дискуссии сообщили, что иногда покупатели не только ковыряются в пачках с маслом, но и откусывают от них приличные куски, а затем глотают. Они поделились историями о том, что ковырянию и облизыванию подвергаются не только упаковки масла.

«360» направил запрос в пресс-службу магазина. Оперативный комментарий получить не удалось.