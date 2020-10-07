«Перекресток» сменил вывески магазинов в поддержку детей с ДЦП

Несколько супермаркетов торговой сети заменили вывески в поддержку Международного дня детского церебрального паралича.

Инициатива компании призвана обратить внимание на проблемы людей, столкнувшихся с заболеванием центральной нервной системы.

На несколько дней новый облик приобрели вывески пяти супермаркетов «Перекресток» в Москве и одного в Санкт-Петербурге — название торговой сети написано с использованием Доброшрифта.

Доброшрифт — результат социального проекта фонда «Подарок Ангелу», 33 его подопечных написали по одной букве, а дизайнеры на основе этого сделали профессиональный шрифт. Теперь компании и тысячи людей используют Доброшрифт с помощь детям.

Торговая сеть рассматривает долгосрочное сотрудничество с фондом. В декабре 2020 в супермаркетах появятся многоразовые сумки для покупок. В их дизайне также будет использован Доброшрифт, а часть средств от продажи передадут на поддержку фонду «Подарок Ангелу».

«ДЦП страдают больше 17 миллионов человек по всему миру. Дети с этим диагнозом — настоящие герои, которые каждый день борются с недугом. Своим участием мы хотим обратить внимание большего количества людей на проблему, повысить знание о фонде „Подарок Ангелу“ и его активностях. Доброшрифт существует всего второй год, но уже собирает тысячи единомышленников. Ведь делать добрые дела, проще, чем кажется», — сказала Татьяна Степанова, директор по маркетингу торговой сети «Перекресток».