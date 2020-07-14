«Перекресток» ответил на критику из-за рекламы с задержанием Собчак

В ответ на запрос «360» в пресс-службе «Перекрестка» рассказали, что онлайн-супермаркет проводит множество различных рекламный интеграций на всевозможных площадках. Одной из них стал YouTube-канал телеведущей «Осторожно, Собчак!».

Компания предоставила описание сервиса, а творческая группа предложила и реализовала ее в формате и стилистике своего канала «Перекресток».

В рекламном ролике, о котором идет речь, полицейские уводят Ксению с улицы — для этого использовали реальные кадры ее задержания во время пикетов в поддержку экс-журналиста Ивана Сафронова. После этого Собчак доставляют в отделение и оставляют в изоляторе временного содержания. При этом телеведущая кричит, что хочет пить и есть, но ее никто не слушает. Не дождавшись ответа правоохранителей, Собчак решает проблему самостоятельно: она открывает мобильное приложение и заказывает доставку продуктов прямо в отделение.

«Мы видим полярные мнения после выхода ролика, учитываем негативную реакцию части аудитории. Нам важны все наши клиенты, и мы сделали выводы на будущее при размещении рекламных интеграций», — рассказали «360» в пресс-службе сервиса.

Сама Ксения ранее ответила, что эта реклама была проявлением чувства юмора.